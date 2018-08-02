Лауреат «нобелевской премии» по математике лишился медали

У лауреата Филдсовской премии украли медаль вскоре после награждения в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает бразильская газета Globo.

40-летний курдский математик Каушер Биркар лишился золотой медали стоимостью 4,1 тысячи долларов через полчаса после церемонии награждения 1 августа. Организаторы передали данные с камер видеонаблюдения в правоохранительные органы. Как отмечает издание, полиции уже удалось установить личность похитителя, но медаль пока не найдена.

В 2018 году лауреатами премии стали курд Каушер Биркар, бежавший в Британию во времена иракско-иранской войны, итальянец Алессио Фигалли, переехавший в Швейцарию, немец Петер Шольце и работающий в США Акшай Венкатеш.

Филдсовская премия — международная премия и медаль, которые вручаются раз в четыре года на международном математическом конгрессе молодым математикам до 40 лет. Она считается аналогом Нобелевской премии, которую не присуждают математикам. Медаль выполнена из 14-каратного золота 583-й пробы. Премия названа в честь канадского математика Джона Филдса, который 1924 году предложил награждать двух ученых золотой медалью в знак признания их выдающихся заслуг.

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