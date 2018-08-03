Арабы в Иерусалиме смогут получить еврейское образование

В кнессете (парламент Израиля) утвердили программу широкого доступа арабских жителей Иерусалима к высшему израильскому образованию. Об этом сообщает интернет-издание The Marker.

Отмечается, что стоимость проекта — 260 миллионов шекелей (70,5 миллионов долларов). При помощи этой программы власти планируют вдвое увеличить число студентов из арабских кварталов Иерусалима. По сведениям издания, в данный момент в вузах города учатся всего 300 арабских жителей.

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Сейчас обучение в большинстве арабских школ ведется по программе, принятой в Палестинской автономии. Из-за этого у выпускников нет израильских аттестатов зрелости, они плохо знают иврит.

Кроме этого, правительство планирует выделить деньги на внедрение учебных материалов израильской системы образования в арабских школах Восточного Иерусалима. Помимо школьной программы, дети смогут на факультативных уроках изучать искусство, заниматься спортом и освоить иврит.

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