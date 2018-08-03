Созданы сумки для поклонников суперкаров

Итальянский бренд-производитель суперкаров Lamborghini представил новые модели в коллекции сумок для путешествий Collezione Automobili Lamborghini Ad Personam. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в пятницу, 3 августа.

В линию вошли модели Automobili и Tecknomonster, изготовленные в Италии. Их размер разработан специально под габариты багажников суперкаров Huracán и Aventador S, а также супер-SUV Urus. Модели изготовлены из тех же материалов (углеволокно и алькантара), что и отделка салона суперкаров Lamborghini.

Фото: Lamborghini 1 /5

Новые сумки изготовлены в Италии и уже появились в продаже в онлайн-магазине бренда и во флагманских бутиках по всему миру.

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Компания Automobili Lamborghini основана в 1963 году. Ее штаб-квартира находится в коммуне Сант-Агата-Болоньезе на северо-востоке Италии.

В мае 2018 года было объявлено, что автомобиль Lamborghini Huracan, принадлежащий Папе Римскому Франциску, продан с торгов аукционным домом Sotheby's за 715 тысяч евро. Вырученные средства папа передал на благотворительность. Впервые модель Huracan была представлена на автосалоне в Женеве в 2014 году. В базовой комплектации авто стоит около 200 тысяч долларов, однако Lamborghini папы Римского был выкрашен в уникальный белый цвет Bianco Monocerus с тонкими золотыми полосками, цвета флага Ватикана.

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