«Манчестер Сити» выиграл первый трофей в сезоне

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок Англии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 5 августа, в Лондоне и завершилась со счетом 2:0. Дубль в составе «горожан» оформил нападающий Серхио Агуэро. Он отличился на 13-й и 58-й минутах.

Подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли первый трофей в сезоне. Они являются действующими чемпионами страны, «Челси» весной 2018-го выиграл Кубок Англии.

Матчем за Суперкубок открылся футбольный сезон в Англии. Первый тур Премьер-лиги начнется 10 августа встречей «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити».

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