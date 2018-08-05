Лондонские полицейские перевернулись на машине из-за мопеда

Полицейская машина опрокинулась в Лондоне возле Букингемского дворца из-за погони с участием мопеда. Об этом сообщает The Independent.

Полицейский патруль утром в субботу, 4 августа, заметил мопед, водитель и пассажир которого подозревались в совершении ряда правонарушений, и начал преследование. Во время погони мопед налетел на другой патрульный автомобиль, следовавший в обратном направлении.

В результате столкновения машина перевернулась, а 17-летний водитель мопеда получил серьезные травмы ноги и был доставлен в больницу. Пассажир сбежал с места происшествия и сейчас разыскивается. Сотрудники полиции не пострадали.

В июле полиция Лас-Вегаса (США) опубликовала видео с нательной камеры сотрудника, на котором была запечатлена погоня со стрельбой.

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