Украинские депутаты потратили сотни тысяч бюджетных гривен на муку

Столовая Верховной Рады Украины закупила муку вдвое дороже, чем в среднем по стране. Об этом сообщает издание «Наші гроші».

Согласно документам тендера, опубликованного в базе данных, столовая заказала у компании «Фудс Компани Лтд» муку, крахмал, готовое тесто и макароны на общую сумму 720 тысяч гривен. Как отмечает издание, 300 тысяч гривен из этой суммы пошло на покупку муки, один килограмм которой обойдется украинскому парламенту в 15 гривен.

При этом на сайте самой компании-поставщика стоимость муки оказалась значительно ниже — от 7,7 до 10 гривен за килограмм в зависимости от бренда. В среднем же на Украине килограмм муки обходится в восемь гривен, указывает издание.

В аукционе, кроме «Фудс Компани Лтд», также принимала участие компания «Люксспецметаллопоставка». Совладельцем обеих структур является Наталья Вивденко. При этом «Люксспецметаллопоставка» не предоставила никаких документов для участия в аукционе.

Также журналисты обратили внимание на то, что цену в ходе торгов никто не снижал и в результате стоимость закупки продуктов уменьшилась всего на 58,5 гривны.

В сентябре 2017 года качеством блюд в столовой озаботились сенаторы российского Совета Федерации, отметив низкое качество пищи и сверхвысокие цены.

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