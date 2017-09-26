Сенаторы озаботились ценами в столовой Совете Федерации

На заседании комитета Совета Федерации по регламенту члены верхней палаты обсудили вопрос «совершенствования» качества питания и буфетного обслуживания сенаторов. Об этом во вторник, 26 сентября, пишет «Российская газета».

«Качество пищи очень низкое, пора нам заняться качеством. Что у нас тут — только полуфабрикаты закупаются, здесь жарятся, и нам их по сверхвысоким ценам продают», — выразила обеспокоенность первый заместитель председателя комитета по регламенту Светлана Горячева.

Материалы по теме Довыбирались Единороссы сделали всех, но есть и другие новости

Сенатор добавила, что летом к ней обратились многие сотрудники аппарата с жалобами на качество питания: «Почему там очень много этих котлет, которые в любой забегаловке можно купить за копейки, а тут это все стоит сверхдорого?». Горячева предложила назначить ответственного в аппарате комитета, «который бы ходил и смотрел, что там подается».

Заместитель председателя того же комитета Владимир Полетаев отметил, что в комбинате питания за год сменились пять руководителей. «Кадровая чехарда влечет за собой безответственность, непонятно, с кем работать», — заявил чиновник. Он подчеркнул, что вопрос нужно «поставить жестко».

В течение недели сенаторы намерены проанализировать ситуацию в точках общественного питания в Совете Федерации и прописать порядок их работы.