Краснокнижная ягода обнаружена на севере Московской области

Краснокнижная ягода клюква обнаружена на севере Московской области после векового отсутствия, проинформировал министр экологии и природопользования региона Александр Коган. Его слова приводятся на сайте областного правительства в понедельник, 6 августа.

«В Дубнинском болотном массиве найдена клюква мелкоплодная, которую в последний раз фиксировали в этих местах в 20-х годах прошлого века. Это растение, характерное для севера таежной и юга тундровой зон, в центре Европейской России является редчайшим видом и занесено во многие региональные Красные книги, в том числе и в Красную книгу Московской области», — сказал он.

Сделанная биологами находка свидетельствует о том, что созданная на севере региона сеть особо охраняемых природных территорий способствует восстановлению популяций видов, отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

11 июля стало известно, что на востоке Подмосковья впервые с 1929 года обнаружено редкое водное растение. Речь идет о кубышке малой, которая практически не встречается в Европейской России. Коган заявил, что зону, в котором биологи нашли редкий вид, возьмут под наблюдение.

В начале августа прошлого года специалисты взяли под охрану клюквенные болота в городском округе Шаховская. Инициатива обусловлена тем, что в этой зоне был зафиксирован высокий процент незаконной вырубки леса. Кроме того, жители региона собирали там грибы и ягоды в большом количестве, это в свою очередь начало вредить экологии.