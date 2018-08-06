«Роснефть» обогнала Сбербанк по капитализации обыкновенных акций. Об этом пишет Rambler News Service со ссылкой на данные Московской биржи.

В сообщении указывается, что по состоянию на 13:25 по московскому времени, стоимость ценных бумаг «Роснефти» выросла на 1,78 процента до 418,55 рубля за одну обыкновенную акцию. Таким образом, капитализация нефтяной компании составила 4,43 триллиона рублей. В то же время, стоимость обыкновенных акций Сбербанка увеличилась на 1,06 процента — до 204,35 рубля за акцию (капитализация по данному показателю составила 4,41 триллиона рублей).

Тем не менее, с учетом стоимости привилегированных акций Сбербанка, оценивающейся на данный момент в 178 миллиарда рублей, Сбербанк остается самой дорогой компанией России.

Ранее, 6 августа, сообщалось о том, что «Роснефть» опубликовала операционные результаты за второй квартал и первое полугодие 2018 года. Компания сохранила лидерство по объему добычи нефти и жидких углеводородов. Во втором квартале добыча углеводородов составила 5,71 миллиона баррелей в нефтяном эквиваленте в сутки, что соответствует уровню 1 квартала. При этом суммарная добыча углеводородов в апреле-июне выросла на 1 процент, составив 519,2 миллиона баррелей в нефтяном эквиваленте. По динамике добычи «Роснефть» опережает большинство мировых мейджоров. Для сравнения, ExxonMobil во 2 квартале снизил добычу углеводородов на 5 процентов, BP — на 3, Shell — на 9, Equinor — на 6, а у Chevron добыча выросла на 0,2 процента. Среднесуточная добыча жидких углеводородов в отчетном периоде составила 4,6 миллиона баррелей, увеличившись на 0,8 процента в годовом выражении.