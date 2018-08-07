Мурманская область поборется за звание региона с лучшим приключенческим отдыхом

Журнал National Geographic Traveler открыл онлайн-голосование за лучшие туристические направления в России в 2018 году, в котором Мурманская область стала номинантом в категории «Российский приключенческий отдых».

Вместе с Мурманской областью в конкурсе на звание региона с лучшим приключенческим отдыхом участвуют Иркутская область, Камчатский край, республики Карелия и Алтай.

В описании области говорится, что здесь путешественник сможет понаблюдать за китами, пересечь полуостров на снегоходах или заняться кайтингом (зимой – в заснеженной тундре, летом – на море и озерах). «Но какое же приключение без трофеев! Из походов по Хибинам туристы возвращаются с кристаллами апатитов и цирконов, а из дайв-туров — с деликатесами: мидиями, морскими ежами и крабами», — сказано в тексте.

Голосование пройдет с 22 июня по 5 октября в 25 основных номинациях. Организаторы мероприятия считают, что конкурс позволит сформировать интерес к изучению географии России.

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