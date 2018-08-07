Немцы продали сына педофилам и отправились за решетку

Пара немцев получила во вторник, 7 августа, сроки за продажу своего сына педофилам через даркнет. Об этом пишет The Daily Beast.

Как сообщается, биологическая мать мальчика 48-летняя Беррин Таха и его приемный отец 39-летний Кристиан Лаис осуждены за изнасилование, нападение на ребенка при отягчающих обстоятельствах, принуждение к проституции и распространение детской порнографии. Они получили 12,5 и 12 лет тюрьмы соответственно и должны выплатить мальчику компенсацию.

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Вердикт стал частью более масштабного расследования в отношении европейской педофильской сети. Отмечается, что пара дала показания на других причастных к преступлениям. В частности, они «сдали» испанца, который покупал мальчика для утех под контролем родителей. Его осудили в июле за 14 эпизодов сексуального насилия, изнасилование и нанесения побоев. Он должен выплатить 10-летнему мальчику 20 тысяч долларов.

По данным издания, Лаис ранее отбывал срок за изнасилование. В тюрьме он познакомился с другими мужчинами с аналогичными склонностями и после освобождения поддерживал с ними связи.

Лаис обвинил Таху в подстрекательстве к продаже сына педофилам. Женщина, в свою очередь, утверждает, что была заложницей мужчины и была вынуждена пойти на преступление, потому что боялась быть убитой. Указывается, что всего мальчик подвергался сексуальному насилию более 60 раз. Кроме того, пара накачивала его различными веществами и снимала на видео для рекламы в даркнете.

Как указывается, ребенка забрали из семьи в сентябре 2017 года. При этом в первый раз это случилось еще весной, однако тогда в его заявления не поверили и не провели освидетельствование. В настоящее время пострадавший живет с приемными родителями и получает необходимое лечение.

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