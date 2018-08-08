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В Москве рассказали о социально-экономическом коллапсе от закрытия «Азов-Сити»

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Инвесторы и представитель региональной власти обсудили финансовые и социальные проблемы, которые возникнут на Кубани в связи с закрытием игорной зоны «Азов-Сити». Данные вопросы были подняты в ходе пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «Ленты.ру».

В мероприятии приняли участие генеральный директор компании «Шамбала» — инвестора «Азов-Сити» — Максим Смоленцев, заместитель генерального директора «Шамбалы» Давид Багинян, руководитель филиала компании «Роял Тайм» по Краснодарскому краю Дамир Чагаев и глава Щербинского района Краснодарского края Сергей Цирульник.

В ходе пресс-конференции, собравшиеся рассказали, что борьба за сохранение успешной игорной зоны и единственного работодателя окрестных районов уже ведется. В частности, депутаты Щербиновского района просят Законодательное собрание Кубани сохранить игорную зону путем внесения в Госдуму предложений об изменении федерального закона о государственном регулировании азартных игр (ФЗ номер 244 от 29 декабря 2006 года), одним из положений которого является невозможность существования двух игровых зон в рамках одного субъекта федерации.

Инициаторы изменений в качестве аргумента говорят о том, что действующий закон был принят в 2006 году и давно морально устарел. Так как, с такой огромной территорией, которую имеют многие российские регионы, игорные зоны одной области или края просто не могут помешать друг другу полноценно работать и принимать клиентов. Особенно это касается юга России, где количество туристов с каждым годом только растет. Например, ликвидируемая зона «Азов-Сити» находится в 600 километрах от действующей на территории Краснодарского края зоны «Сочи Казино курорт», которую, как раз, предполагается оставить. При том, что обе площадки находятся даже в разных климатических поясах и не считают друг друга конкурентами.

В качестве альтернативного решения в случае, если не удастся внести изменения в положения закона о количестве игорных зон внутри одного региона, участниками пресс-конференции было также предложено проработать на уровне законодательной власти решение о продлении деятельности игорной зоны «Азов-Сити» до 1 января 2039 года или — на уровне правительства РФ — запрета ликвидации до истечения двадцатилетнего срока со дня основания.

По словам участников пресс-конференции, с соответствующими обращениями они уже обратились к первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову и к председателю Комитета Госудумы по экономической политике Сергею Жигареву.

Собравшиеся отметили, что вопрос сохранения «Азов-Сити» находит все большую поддержку в разных кругах. В частности, отмечалось, что после посещения игорной зоны депутат Государственной Думы Наталья Боева выразила уверенность, что этот курортно-развлекательный комплекс закрывать нельзя, так как гости этой территории азарта приезжают сюда не только за острыми впечатлениями, но и просто отдохнуть.

Закрытие же «Азов-Сити», по словам участников пресс-конференции, вызовет серьезные последствия для социально-экономического развития района и Краснодарского края. Хотя бы потому, что продолжения работы «Азов-Сити» государство не только не потратит ни копейки, но будет стабильно получать налоги и взносы в госбюджет (за годы работы резиденты игорной зоны уплатили налогов только на игорный бизнес свыше 1,75 миллиарда рублей; общие налоговые отчисления за восемь лет работы составили свыше 2 миллиардов рублей; в 2018 года, с учетом роста налога на игорный в два раза, ожидается роста сборов до 500 миллионов рублей — данные «Азов Сити»). А вот для ликвидации игорной зоны придется потратить около 10 миллиардов бюджетный рублей. Эти средства пойдут на компенсации затрат бюджета и инвесторов, судебные издержки и недополученные налоговые отчисления. Не говоря уже о проблеме ухудшения общего инвестиционного климата в стране.

Кроме того, в «Азов-Сити» создано 2,5 тысячи реальных рабочих мест и вот уже несколько лет она является чуть ли не единственным работодателем Щербиновского и Ейского районов Краснодарского края. В случае закрытия зоны, по словам участников пресс-конференции, регион столкнется с неизбежными социальными проблемами.

Директор компании «Шамбала» Максим Смоленцев также рассказал о планах по развитию территории и новых рабочих местах для жителей краснодарского края. «Казино в “Азов-Сити” — это лишь локомотив для роста нового и процветающего российского курорта. Проектные мощности тех коммуникаций, которые с нуля были построены и подведены к игорной зоне, предполагают, что игорная зона сможет одновременно принимать несколько тысяч человек в ежедневном режиме», — отметил он. «Климат, экология, природа, близость моря — все это — прекрасные условия для развития курорта. От нас требуется доказать, что этот курорт может предложить самому искушенному клиенту мировой уровень сервиса и максимальный комфорт. До новости о ликвидации “Азов-Сити” инвесторы обсуждали строительство отелей, развлекательных комплексов, скверов, стоянки для яхт. Теперь же будущее современной курортной зоны повисло в воздухе», — посетовал Максим Смоленцев.

В июле 2009 года вступил в силу закон, запрещающий на территории РФ азартные игры, за исключением специально отведенных для этого мест. В результате были сразу созданы четыре игорные зоны: «Азов-Сити» в Краснодарском крае, «Сибирская монета» на Алтае, дальневосточная «Приморье» и «Янтарная» в Калининградской области. Несколько лет спустя к ним добавились еще две территории: игорные зоны в сочинской Красной Поляне и в Крыму. На конец 2017 года налоги в бюджеты всех уровней уже превысили 2 миллиарда рублей, а в этому году планируют собрать еще 400-500 миллионов рублей. В 2017 году стало известно, что самую успешную игорную зону страны «Азов-Сити» решено закрыть.

Игорная зона «Азов-Сити» — современная развлекательная курортная территория с уже несколько лет работающими пятизвездочными отелями, SPA-центром, ресторанами, огромным концертным залом, принимающим звезд мировой величины. Кроме дополнительных услуг в «Азов-Сити» действует три казино, первое из которых открылось в 2010 году. Инвестиции в создание этой игорной зоны на берегу Азовского моря составили 8 миллиардов рублей.

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