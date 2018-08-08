Человеческий эмбрион нашли в туалете самолета в США

Человеческий эмбрион обнаружили в самолете авиакомпании American Airlines, который приземлился в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Полиция выясняет обстоятельство произошедшего, сообщает телеканал CNBC.

Отмечается, что самолет прибыл в авиагавань из Северной Каролины в понедельник вечером, 6 августа, а на следующее утро уборщик нашел мертвое тельце в туалете.

Представители American Airlines отказались ответить, были ли на борту беременные пассажирки, путешественники с младенцами и детьми. «Мы продолжаем расследовать детали этой трагической и деликатной ситуации, активно сотрудничаем с правоохранительными органами», — пояснили в компании.

Самолет временно прекратил полеты, говорилось в Twitter аэропорта. В воздушной гавани предупредили о возможной задержке других рейсов.

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