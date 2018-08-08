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Индонезийка провела 15 лет в заточении в пещере у одержимого джинном

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Полиция Индонезии освободила девушку, которая провела в заточении в пещере 15 лет. Об этом сообщает BBC News.

Предполагается, что 83-летний деревенский шаман похитил девушку и повлиял на ее психику, внушив, что одержим джинном.

Мужчина известен как целитель. К нему в 2003 году привезли 13-летнюю девочку на лечение, после которого она пропала. Шаман рассказал семье, что индонезийка отправилась в Джакарту на поиски работы. Родственники искали ее несколько лет, а потом объявили пропавшей без вести.

Только в 2018 году полиция острова Сулавеси обнаружила девушку в небольшой, похожей на тюрьму пещере, где она находилась днем. Ночью ее приводили в дом шамана.

Мужчине предъявили обвинение в сексуальном насилии и нарушении закона о защите детей. Если мужчину признают виновным, ему грозит 15 лет тюрьмы.

В июле против жителя Астраханской области возбудили дело за дачу ложных показаний против людей, которые якобы похитили его и использовали рабский труд.

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