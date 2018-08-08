«Оскары» начнут вручать блокбастерам из-за провальных рейтингов

Американская академия кинематографических искусств и наук введет для премии «Оскар» новую номинацию «Лучший популярный фильм» и откажется от трансляции всей церемонии. Об этом сообщает The Hollywood Reporter в среду, 8 августа.

Отмечается, что руководство киноакадемии приняло решение о реформах премии из-за провальных рейтингов в 2018 году — тогда церемонию вручения «Оскаров» посмотрело рекордно малое число телезрителей за всю историю, сократившись на 19 процентов (26,5 миллиона человек) по сравнению с предыдущим годом.

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В новой категории будут награждаться блокбастеры вроде фильмов по вселенной Marvel («Дэдпул», «Мстители», «Черная пантера») и боевики («Миссия невыполнима»). Академия также перестанет показывать по телевидению всю церемонию, урезав трансляцию до трех часов.

Ранее в августе портал USA Today составил список из 11 еще не вышедших фильмов, которые, по мнению кинокритиков, будут номинированы на кинопремию «Оскар-2019».

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