Пляжных волейболистов посчитали причиной гибели птиц в США

Пляжные волейболисты стали причиной гибели птиц на одном из небольших островов в штате Алабама (США). Об этом сообщает телеканал ABC News.

По словам главного биолога общественной организации Birmingham Audubon Кейти Барнс, люди забирают яйца карликовых крачек из гнезд, чтобы освободить место для отдыха и площадок под волейбол. При осмотре только на одном участке удалось найти 26 яиц, сложенных горкой.

Она отметила, что остров, где живет колония птиц, окружили забором, чтобы отпугнуть любителей отдыха на природе. Биолог отметила, что в этом году поголовье птиц уменьшилось, но его численность может восстановиться в следующем году.

Как сообщает The New York Times, живущие в Алабаме карликовые крачки находятся под охраной закона о мигрирующих птицах, который запрещает уничтожение яиц и убийство охраняемых видов. По данным на начало июля, на острове, где они гнездятся, было зафиксировано около 700 размножающихся пар и более 100 птенцов, что делает эту колонию самой большой в штате.

Точное число погибших птиц неизвестно, но Барнс отмечает, что эта «трагическая потеря для колонии такого размера».

В июле ученые сообщили, что смерть сотен тысяч алеутских пыжиков на Западном побережье США в 2014 году, связана с повышением температуры океана из-за глобального потепления.

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