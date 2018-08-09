В Подмосковье автобус въехал в пешеходов

В подмосковных Мытищах автобус въехал в переходивших дорогу людей. В происшествии, по предварительным данным, пострадали три человека, сообщает Telegram-канал 112.

Отмечается, что две женщины находятся в реанимации, третья получила легкие травмы. Основная версия происшествия — отказ тормозов.

По данным РИА Новости, инцидент произошел в районе Шараповского проезда. Информации о том, были ли в автобусе пассажиры в момент ДТП, пока нет. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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