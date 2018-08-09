На Чукотке сняли фильм о «золотом веке» правления женщин в регионе

Фильм «Начальницы Чукотки» о женщинах, руководивших регионом на протяжении трех десятилетий, покажут на Чукотке в конце ноября. Авторы приступили к монтажу, сообщила ТАСС продюсер фильма Светлана Нехорошева.

По ее словам, съемки начались в феврале и завершились в августе. Их география затронула не только Чукотку, но и Москву, Санкт-Петербург, Магадан. «К счастью, две из трех героинь еще живы, и мы записали их интервью для картины», — рассказала Нехорошева.

Годы, когда регионом управляли женщины, получили неофициальное название «золотой век»: в 1960-х во главе окружного исполкома была Анна Нутэтэгрынэ, в следующем десятилетии его возглавила Лина Тынель, а в 1980-х у власти была Надежда Отке.

В фильм войдут фрагменты интервью с Анной Нутэтэгрынэ и Надеждой Отке, про Лину Тынель расскажут сохранившиеся видеоархивы.

«Мы хотим показать непохожих друг на друга, очень нестандартных женщин-руководителей, которые смогли много добиться для региона», — пояснила Нехорошева.

Проект получил президентский грант в размере почти 3 миллиона рублей. «Начальницы Чукотки» станут первым документальным фильмом из проекта «Земля настоящих людей». Картина снята на русском и чукотском языках, она будет сопровождаться английскими субтитрами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!