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Задержан убийца тележурналиста Дениса Суворова

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Денис Суворов

В Нижнем Новгороде задержан подозреваемый в убийстве тележурналиста Дениса Суворова. Об этом в четверг, 9 августа, сообщается на сайте регионального управления СКР.

Как говорится в сообщении, задержанный оказался знакомым журналиста. По версии следствия, утром 22 июля он беспричинно нанес Суворову удар кирпичом по голове, после чего скрылся с места преступления. На следующий день тело сотрудника телекомпании было обнаружено в районе Казанской набережной в Нижегородском районе города.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об убийстве, с мужчиной работают следователи. Они предполагают, что смерть репортера не связана с его профессиональной деятельностью.

Денису Суворову было 27 лет. Молодой человек вел утренние эфиры программы «Вести-Приволжье» и передачу «10 минут с Политехом». Он также озвучивал спектакли радиотеатра и редактировал портал «вестинн.рф».

31 июля в Нижнем Новгороде нашли мертвым корреспондента издательского дома «Аргументы и факты» Сергея Грачева. Грачев находился в регионе в командировке, он должен был освещать фестиваль российского кино «Горький festt», но через день после начала мероприятия пропал. Поиски журналиста длились десять дней.

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