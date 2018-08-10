Туристка сняла пограничника на видео и отправилась мыть туалет в камере

Британскую туристку Элли Холман, врача шведского происхождения, вместе с четырехлетней дочерью продержали три дня в камере в аэропорту Дубая. Об этом сообщает Mirror.

Причиной задержания стал конфликт Холман с иммиграционным чиновником, который заявил, что ее виза недействительна и ей придется незамедлительно покинуть ОАЭ. Холман, в свою очередь, заявила, что предполагала, что ее виза, по которой она ранее несколько раз въезжала в Дубай, действительна, поскольку срок ее действия еще не истек. Сотрудник иммиграционной службы заявил, что виза Холман одноразовая, и отказал ей и ее дочери во въезде. После этого туристка стала снимать чиновника на мобильный телефон, произошел конфликт, и туристку задержали.

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По утверждению туристки, ее вместе с ребенком три дня держали в грязной камере, где она должна была мыть полы и неудобный туалет, и кормили отвратительно пахнущей едой. У нее конфисковали паспорт и обвинили в трех правонарушениях, включая «злоупотребление алкоголем» (по словам Холман, она выпила всего один бокал вина, предложенный ей в самолете).

Британка заявила, что из-за произошедшего она потеряла около 30 тысяч фунтов стерлингов (более 38 тысяч долларов) — из-за судебных издержек и упущенной выгоды.

В августе сообщалось, что туристка из Великобритании несколько раз ударила индонезийского иммиграционного офицера по лицу после того, как он выписал ей штраф. Инцидент произошел в международном аэропорту Нгурах-рай на Бали. 42-летняя британка собиралась вылететь в Сингапур, но на паспортном контроле офицеры обнаружили, что ее виза истекла еще 18 февраля. По законам Индонезии, туристка должна была заплатить штраф в 25 долларов за каждый день нелегального пребывания в стране. Виза британки оказалась просроченной на 160 дней, за что туристке нужно было заплатить 4 тысячи долларов США. Это вызвало у женщины гнев, и она набросилась на офицера.

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