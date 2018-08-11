Спорт
 
Последние новости
В Крыму ответили на желание Порошенко поднять украинский флаг над Ялтой
Москвичей накормят кашей из топора 
Владельцев детсада арестовали после сообщений о связывании детей
В ЦСКА оценили трансфер пойманного на кокаине игрока в «Спартак»
Северная Корея отказалась от «бандитского» ядерного разоружения
Мужчина со старинной саблей в груди попал в московскую больницу
Тюремщики взяли под защиту запытанного в ярославской колонии заключенного
В самолет с российскими туристами ударила молния
Казахстан разъяснил слухи о военных базах США на Каспии
Новости партнеров

Моуринью посчитал детей в полузащите «Манчестер Юнайтед»

Перейти в «Мою Ленту»
Жозе Моуринью

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью назвал полузащитников своей команды «детьми». Слова специалиста приводит Sky Sports.

Португалец отметил игру Поля Погба, который вышел с капитанской повязкой в матче первого тура Премьер-лиги с «Лестер Сити». Вместе с ним в связке вышли Андрес Перейра (22 года) и новичок Фред (25 лет). На скамейке же остался 21-летний Скотт Мактоминей.

«Выпустить Погба было трудно. Если бы играл Скотт, я бы имел двоих детей в центре поля и одного новичка. Так что я спросил Поля и выпустил его на поле, это было очень хорошо для нас», — заявил Моуринью.

Встреча с «Лестером» состоялась 10 августа на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 2:1. Погба отметился голом с пенальти, в концовке он уступил место Мактоминею.

7 августа сообщалось, что Погба и Моуринью вступили в конфликт. Тренер был недоволен отказом француза преждевременно вернуться из отпуска, а сам игрок был разочарован критикой в свой адрес. Из-за этого полузащитник якобы задумался об уходе из «Манчестера».

Погба — чемпион мира 2018 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Jose Mourinho hails 'monster' Paul Pogba performance for Manchester United
Моуринью раскритиковал чемпиона мира и подтолкнул его к уходу из МЮ
«Манчестер Юнайтед» приготовился побить еще один трансферный рекорд
Другие материалы рубрики
Спорт00:03Сегодня

«Как попал в единоборства? Мне приказали»

Соперники зовут этого белоруса Питбуль. Он мечтает о Голливуде
04:57Сегодня

Французский регбист умер после матча

21:1810 августа

Аршавин вспомнил об убийствах за исполнение пенальти в стиле Смолова

20:0310 августа

Лукашенко прошелся по «ходящим на четвереньках» игрокам «Зенита»

Спорт00:0227 июля

Сезон премьер

Чемпионат мира позади. Из спячки выходит беспощадный российский футбол
06:46 7 августа

Вратарь «Челси» объявил бойкот клубу и уехал в Мадрид

19:1210 августа

Лучший игрок чемпионата мира предпочел деньги «Реала» китайским

18:1310 августа

Месси стал капитаном «Барселоны»

Спорт00:0430 июля

Все в шелках

Они проехали тысячи километров по русскому бездорожью. И хотят еще
10:25 6 августа

Соперник «Спартака» отказался от грубияна из ЦСКА

17:1710 августа

В Европе захотели Дзюбу на время

16:4110 августа

«Спартак» взял попавшегося на кокаине бывшего футболиста ЦСКА

Россия
«Наша психология прихватила комплексы совка»
Россияне боятся и ненавидят всех вокруг. Виновато больное прошлое
«Нас вынуждают врать и скрывать»
Россияне умирают из-за врачей. Но родственники ничего не могут доказать
«Я числюсь в списке террористов. Все понимают — это абсурд»
Россиянка любила постить мемы. Теперь ей грозит тюрьма
Появилось видео ДТП со скорой в Москве
«Так рождаются разговоры о похотливых старичках»
Почему секс и романтика продлевают жизнь россиян
Умер депутат Госдумы Александр Коровников
Агрессивная пенсионерка разгромила молотком детскую площадку
Все материалы
Мир
США введут новые санкции против России
Рубль уже упал, под угрозой торговля и авиарейсы. Но есть шанс все исправить
Северная Корея отказалась от «бандитского» ядерного разоружения
Клоун-убийца в перчатке Фредди Крюгера сел на 42 года
Эрдоган призвал США к уважению и пригрозил завести новых друзей
Отношения Трампа и Канье Уэста вышли на новый уровень
В США разбился угнанный пассажирский самолет
Полиция Румынии применила против 100 тысяч протестующих водометы и газ
Все материалы
Бывший СССР
Сел и поехал
В Эстонии автобусы стали бесплатными. Оказалось, это выгодно всем
Александр ЛукашенкоПоперек Батьки
Они готовы были сесть в тюрьму за союз Белоруссии с Россией. Их посадили
«Соседи с криками хватали детей, грузились в машины и уезжали»
10 лет назад началась пятидневная война в Осетии. Что о ней вспоминают в Грузии
В Крыму ответили на желание Порошенко поднять украинский флаг над Ялтой
Казахстан разъяснил слухи о военных базах США на Каспии
На Украине предложили создать санитарную границу с «феодальной» Россией
Украина нашла новый повод подать на Россию в суд
Все материалы
Экономика
Шалость удалась
Семья простого плотника завоевала весь мир. Об их конструкторах мечтали все
Маск, уезжай
Эта фантастика уже стала реальностью. Машины летают, и им не нужен бензин
Час расплаты
Власти хотят денег от миллионов россиян. Получат ли?
Россия проиграла Европе торговый спор
Акционеры Tesla подали в суд на Илона Маска из-за твитов
Трампа заподозрили в намерении обвалить доллар
Трамп ввел санкции против Турции и уронил курс ее валюты
Все материалы
Силовые структуры
Тариэл ОнианиЗатаившийся дракон
Главный вор Грузии проиграл войну мафии. Его возвращения ждут все авторитеты
Игра окончена
Банда GTA была кошмаром российских дорог. Теперь в ее истории поставили точку
Слуги господа
 
Мужчина со старинной саблей в груди попал в московскую больницу
Тюремщики взяли под защиту запытанного в ярославской колонии заключенного
Полицейские задержали пристыдившего их россиянина и сели в тюрьму
Сбившую насмерть пешехода в Ростове-на-Дону стритрейсершу оправдали
Все материалы
Наука и техника
Третий лишний
Samsung хоронит свои смартфоны. Продажи продолжают падать
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
Истребители Су-57Дорогой пролет
Почему Россия рискует остаться без Су-57 и «Арматы»
Историческую миссию NASA к Солнцу отложили в последний момент
В России захотели американские сверхзвуковые технологии
НАСА ответило на угрозу прекращения поставок РД-180
Россияне заплатят за долги «Центра Хруничева»
Все материалы
Спорт
«Как попал в единоборства? Мне приказали»
Соперники зовут этого белоруса Питбуль. Он мечтает о Голливуде
Французский регбист умер после матча
Аршавин вспомнил об убийствах за исполнение пенальти в стиле Смолова
Лукашенко прошелся по «ходящим на четвереньках» игрокам «Зенита»
Лучший игрок чемпионата мира предпочел деньги «Реала» китайским
Месси стал капитаном «Барселоны»
В Европе захотели Дзюбу на время
Все материалы
Культура
Страдальцы и поклонницы
Кино недели: Стэйтем против акулы, Бергман против женщин
Это тоже мы
Что убило режиссера Дмитрия Брусникина
Генералы печатной карьеры
Бегбедер, Рот и Тайлер — три романа главных писателей современности
Мэнсону удалось избежать участи Вайнштейна
Умер художник Николай Никогосян
Блогер-священник потребовал запретить развратный клип Лободы
«Распявший» Гагарина 34-летний художник умер в поезде
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я жду, когда окончательно сломаюсь»
Они добились славы и денег, но отказались от всего ради счастья
«Мы все смеемся над этими идиотами у власти»
Он приправил политику абсурдом и совершил революцию
Адская машина
Одно из самых опасных изобретений хакеров стало сильнее. Оно угрожает России
Американец тайно снимал детей в бассейне и поплатился
«Самый добрый» российский космонавт на МКС очаровал пользователей со всего мира
Способ вычислить анонимов в Telegram оказался сомнительным
Хакеры нашли способ остановить сердце
Все материалы
Ценности
«В этом увидели непобедимый русский дух»
Россиянин выпил шампанского на Монблане и поразил весь мир. Чем он живет?
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Бородатые дети
Почему хипстеров ненавидят даже сегодня
В «Сокольниках» покажут индийскую моду
От актрисы-мусульманки потребовали сменить религию за фото в бикини
Американцы одели ребенка в хиджаб ради выгоды
Мелания Трамп появилась на публике в подержанном платье
Все материалы
Путешествия
Сюрпризы от Эрдогана
Что делать в Турции, если не все включено
«Пойди надень подвенечное платье. Будем ждать сватов»
Как развлекались богатые россияне на севере страны и зачем им нужны были финны
Пассажиры задержанного рейса провели ночь с алкоголиками и наркоманами
В самолет с российскими туристами ударила молния
Туристка сняла пограничника на видео и отправилась мыть туалет в камере
В республике Коми пробегут ультрамарафон
Припекло
Туристы творят странные вещи. Иногда их снимают на камеру
Все материалы
Из жизни
Любовь и монобровь
Наложницы, евнухи и рабыни в гареме глазами их богатого хозяина
«Все лекарства я выбросила»
Рассказ россиянки о жизни в Амстердаме
Джерри и Рита АльтерУнесли в могилу
Они выкрали шедевр за сто миллионов и скрывали это до самой смерти
Взрыв iPhone после ремонта попал на видео
Больную параличом женщину выставили из маникюрного салона из-за трясущихся рук
Строитель пробил голову металлическим штырем и выжил
Юный именинник нырнул в торт и загорелся
Все материалы
«Дешевый и уродливый»
Изобретательная и смешная реклама самых дешевых и страшных автомобилей в истории
Гибридный хиппи-бус: за сорок лет до дизельгейта
Почему Т2 на батарейках не стал серийным в семидесятых
Дворники для фар – верните их немедленно!
Посмотрите видео с самыми интересными конструкциями стеклоочистителей
Машины итальянской полиции
От Jeep до Lamborghini — любимый транспорт карабинеров и итальянских полицейских
Японцы превратили новый Suzuki Jimny в крошечный «Гелик»
Появились изображения приборной панели обновленной «Гранты»
Найден рекордсмен по количеству штрафов ГИБДД
Все материалы
«Зашел в нее и там исчез»
Что вы знаете о самой страшной больнице Москвы? Тест «Ленты.ру»
Свободные радикалы
В России взлетят цены на ЖКХ. Кто виноват?
По этажам
Цены на двухуровневые квартиры в Москве упали. В чем подвох?
У Петросяна и Степаненко нашли шесть элитных квартир
Золотые метры
Как выглядят самые дорогие дома и квартиры Крыма
У москвички украли дверь за миллион рублей
Названы города Крыма с дешевыми квартирами
Все материалы