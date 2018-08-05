«Манчестер Юнайтед» приготовился побить еще один трансферный рекорд

«Манчестер Юнайтед» готов предложить более 75 миллионов фунтов за защитника «Лестер Сити» Гарри Магуайра, что сделает англичанина самым дорогим игроком обороны в истории. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, именно он является главной целью тренера Жозе Моуринью. В нем он видит человека, который усилит команду перед стартом Премьер-лиги. При этом в клубе понимают, что за Магуайра придется заплатить рекордную сумму.

В настоящий момент самым дорогим защитником в истории является голландец Вирджил Ван Дайк, выступающий за «Ливерпуль». Клуб зимой 2018 года заплатил за него «Саутгемптону» 75 миллионов фунтов (около 84,2 миллиона евро). Магуайр выступает за «Лестер» с лета 2017 года, он играл в основном составе сборной Англии на чемпионате мира-2018.

Во время летнего трансферного окна 2016 года «Манчестер Юнайтед» побил глобальный трансферный рекорд, купив полузащитника «Ювентуса» Поля Погба. Игрок в настоящий момент продолжает выступать за «Красных дьяволов», в этом году он стал чемпионом мира в составе сборной Франции. Его рекорд был побит бразильцем Неймаром, который летом 2017-го перешел из «Барселоны» в ПСЖ за 222 миллиона евро.

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