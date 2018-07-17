Футболисту МЮ запретили тренироваться в США

Нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес не принимает участия в предсезонном турне команды в США из-за отказа в выдаче американской визы. Об этом сообщает The Telegraph.

В материале английского издания отмечается, что проблемы с получением визы могут быть связаны с делом о неуплате налогов в Испании. Адвокаты 29-летнего футболиста продолжают попытки добиться выдачи визы США.

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«Манчестер Юнайтед» в настоящий момент тренируется в Лос-Анджелесе. Первый товарищеский матч команда проведет 23 июля с мексиканской «Америкой».

В феврале Санчес был приговорен к 16 месяцам тюремного заключения условно. Форвард признал, что, будучи игроком «Барселоны», скрыл 900 тысяч фунтов стерлингов от налоговых органов Испании. Спортсмен согласился выплатить в казну Испании полную сумму и проценты.

Санчес перешел в МЮ из лондонского «Арсенала» в январе. За манкунианцев он провел 12 матчей, в которых забил два мяча.

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