Звезда Трампа на голливудской Аллее славы размножилась за ночь

Несколько десятков звезд Дональда Трампа появились на Аллее славы в Голливуде в ночь на 9 августа. Активисты разместили наклейки после предложения властей района убрать звезду президента. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Инициатором акции выступил уличный художник-консерватор, пожелавший остаться неизвестным. Ему помогали сторонники. «Только попробуйте удалить звезду — появятся еще 30», — заявил он.
Общественники распечатали наклейки на виниле с адгезивным клеем, обеспечивающим сильную фиксацию c поверхностью, и разместили их на свободных местах Аллеи славы. Они потратили на это около тысячи долларов. Как отмечает издание, акцию спонсировал некий «молодой и анонимный предприниматель».
Уборщики, приступившие к работе утром, насчитали на тротуаре около 50 звезд. По их словам, они выглядели довольно реалистично. Наклейки начали снимать.
Власти Голливуда выступили с инициативой убрать звезду Трампа с аллеи после многочисленных актов вандализма. Ее неоднократно разбивали кувалдами и кирками. Памятный знак с именем президента установили около кинотеатра Dolby в 2007 году. Его наградили за работу ведущим на собственном телешоу The Apprentice.