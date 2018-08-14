Составлен рейтинг стоимости часов футбольных тренеров

Британское издание The Sun составило рейтинг часов футбольных тренеров стартовавшего в прошедшие выходные чемпионата Англии по футболу.

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Обладателем самых дорогих часов оказался тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола. Стоимость его хронографа Richard Mille RM 004 All Gray в Великобритании составляет 150 тысяч фунтов стерлингов (около 12 миллионов 780 тысяч рублей). На втором месте — Рой Ходжсон, тренер «Кристал Пэласа», с часами Hublot Big Bang Gold Ceramic за 25,2 тысячи фунтов стерлингов (чуть менее 2 миллионов 150 тысяч рублей).

Самыми дешевыми оказались часы Casio G-Shock Alarm Chronograph тренера «Хаддерсфилд Тауна» Дэвида Вагнера. Их цена не превышает 100 фунтов стерлингов (около 8,5 тысячи рублей). Еще одним любителем дешевых часов оказался тренер «Борнмута» Эдди Хау. Он носит Apple Watch Series 3 за 329 фунтов стерлингов (около 28 тысяч рублей).

Стоимость часов большинства тренеров команд — участниц чемпионата Англии располагается в диапазоне от 3 тысяч до 15 тысяч фунтов стерлингов.

В январе швейцарская часовая мануфактура Richard Mille выпустила модель RM 53-01 Pablo Mac Donough в корпусе из карбона TPT. Новинка посвящена аргентинскому игроку в поло Пабло Мак Доноу, другу марки и победителю многих соревнований.

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