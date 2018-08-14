Наука и техника
 
Последние новости
Россияне остались недовольны итогами августовского путча
Британец убил командира ИГ пулеметом со снайперской дистанции
Украинцев вновь назвали рабами
Власти противоречиво высказались о правилах пересказа мемов
Москвичи заинтересовались арендой рекордно дорогого жилья 
Раскрыты детали повышения тарифов ЖКХ
Летчик рассказал о перевернувшемся на спину Ил-114-100 с канадскими двигателями
США приняли оборонный бюджет с антироссийскими мерами
Младшая из сестер-убийц раскаялась
Новости партнеров

Назван способ борьбы с неизлечимым раком

Перейти в «Мою Ленту»

Ученые Калифорнийского университета Сан-Франциско нашли новый способ лечения злокачественных опухолей, которые не поддаются обычной терапии. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Примерно 50 процентов случаев рака возникает из-за нарушений в сигнальных путях, контролирующих рост клеток. Одним из таких путей является MAPK/ERK, который играет важную роль в росте злокачественных новообразований. Он осуществляется через сложный каскад взаимодействующих белков. Запуск каскада происходит, когда с белковыми рецепторами с внешней стороны клетки связывается сигнальное соединение. В результате на внутренней поверхности мембраны клетки активируется белок RAS, который передает сигнал на белок RAF, и далее на MEK и MAPK. В итоге активируется широкий спектр программ, нацеленных на рост и размножение клеток.

Регуляторные белки NF1 удерживают активность MAPK/ERK в пределах здорового диапазона. Однако мутации, происходящие в генах, которые кодируют компоненты сигнального пути, могут привести к интенсивному росту клеток и развитию опухоли. Многие попытки разработки препаратов, нацеленных на MAPK/ERK, потерпели неудачу из-за того, что в злокачественных тканях существуют обходные сигнальные пути, а сами дефектные белки почти не взаимодействуют с лекарственными веществами.

Согласно одной из гипотез, мутации делают компоненты слишком чувствительными к химическим сигналам. Чтобы проверить ее, ученые использовали экспериментальное соединение RMC-4550, которое ингибирует активность белка SHP2. Показано, что SHP2 обусловливает активацию рецепторными белками молекулы RAS. Результаты тестирования препарата на культурах раковых клеток, в которых имелись мутации в генах NF1 и других важных компонентов, продемонстрировали, что опухоли останавливали свой рост.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Найдена причина особо опасной формы рака
Найден способ лечения самого опасного рака груди
Найден новый механизм старения
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0113 августа

Машина для фюрера

Его имя забыто. Но он создал первый в мире компьютер
00:15Сегодня

Летчик рассказал о перевернувшемся на спину Ил-114-100 с канадскими двигателями

18:2114 июля

В сети появилось видео испытаний летающей машины

18:5913 августа

Обнаружен природный антигравитационный двигатель

Наука и техника00:0726 июля

Повелитель батута

Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
16:2413 августа

В США получили дальнодействующий нейтронный луч

10:53 1 июля

Японцы пересядут на летающие автомобили

17:5513 августа

Названа точная причина исчезновения древней цивилизации

Наука и техника00:0630 ноября 2017
Красноармейцы в финском плену. Лагерь в области Париккала

«Красноармейцы — голодные и нищие колхозники»

Сталин обрек тысячи солдат на мучительную смерть и подарил Финляндию Гитлеру
14:1213 августа

России нашли место среди производителей оружия

21:0011 июня

В США признали уникальность российских С-500

13:0813 августа

Всю мощь ВКС России уместили в короткий ролик

Россия
«Чтобы врач боялся даже скальпель в руки взять»
В России готовят новые уголовные статьи. По ним будут сажать медиков
«Мне сейчас нельзя умирать»
Семилетнего сирийского мальчика привезли в Россию, чтобы спасти
«Не отказывать же голой женщине»
Почему россияне не хотят ничего в постели, и что с этим делать
Россиянин высказался во «ВКонтакте» и уехал в колонию на пять лет
В дагестанском спортивном лагере отравились 83 ребенка
Бывшая глава фонда Доктора Лизы уехала из России на фоне уголовного дела
Суд обязал маленьких детей погасить миллионный долг за ипотеку умершей матери
Все материалы
Мир
Чемпионат эмира
Эту маленькую арабскую страну ненавидят соседи. Она слишком много себе позволяет
Названы самые позорные оговорки Трампа
Российские военные отразили новую атаку на свою базу в Сирии
Норвежский министр съездил в Иран и ушел в отставку
ФБР уволило собиравшегося помешать избранию Трампа агента
В Непале умер российский посол
Эрдоган почувствовал удар в спину
Все материалы
Бывший СССР
Хинкальная дипломатия
Туризм, «Боржоми» и вино. Как складываются отношения России и Грузии после войны
Александр ЛукашенкоПоперек Батьки
Они готовы были сесть в тюрьму за союз Белоруссии с Россией. Их посадили
Сел и поехал
В Эстонии автобусы стали бесплатными. Оказалось, это выгодно всем
Лукашенко назвал причины ненависти народа к чиновникам
Бывший президент Украины поделился планом победы над Россией
Украина задумалась о своем «списке Магнитского»
На белорусском заводе ввели одночасовой рабочий день
Все материалы
Экономика
Построят всех
Россия возвращает советское будущее. Это будет очень дорого
Маск, уезжай
Эта фантастика уже стала реальностью. Машины летают, и им не нужен бензин
Шалость удалась
Семья простого плотника завоевала весь мир. Об их конструкторах мечтали все
Раскрыты детали повышения тарифов ЖКХ
Маск понадеялся на верность акционеров
В России появится новый налог
В Германии закончилась рабочая сила
Все материалы
Силовые структуры
Михаил Хачатурян«Он их довел, моих девочек»
Почему три сестры убили отца-тирана. Объясняет их мать
Слуги господа
 
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Замглавы «Молодой гвардии» Волгограда задержали за ДТП с четырьмя погибшими
Блогер пойдет под суд за «дебилбека» в адрес главы Ингушетии
У россиянина нашли рабов
Арестован пытавшийся ворваться в кабину пилотов авиадебошир
Все материалы
Наука и техника
Машина для фюрера
Его имя забыто. Но он создал первый в мире компьютер
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
Третий лишний
Samsung хоронит свои смартфоны. Продажи продолжают падать
Летчик рассказал о перевернувшемся на спину Ил-114-100 с канадскими двигателями
Обнаружен природный антигравитационный двигатель
В США получили дальнодействующий нейтронный луч
Названа точная причина исчезновения древней цивилизации
Все материалы
Спорт
Леонид СлуцкийЗона комфорта
Слуцкий уже побеждает с новой командой. Ему помогает «Челси»
Врач российской футбольной команды спас двух человек за три дня
Хорват объяснил отказ от серебряной медали чемпионата мира
«Барселона» уведет чемпиона мира из МЮ по отработанной схеме
Футболистки учинили массовую драку из-за пенальти
Руни за несколько секунд спас пустые ворота и сделал гол
Истекшая кровью бегунья вспомнила о «махачах» в ММА после победы в марафоне
Все материалы
Культура
Halloween Ball, 1987Запретные плоды
Пьянство и плотские утехи англичан на старых фотографиях
Это тоже мы
Что убило режиссера Дмитрия Брусникина
«Юдифь и ее служанка с головой Олоферна»«Хранителем знаний становится старшая самка»
Почему альфа-самцы теряют лидерство
Умер записавший музыку к «Белому солнцу пустыни» дирижер
Оксимирон впервые заговорил о политике
Австралийского рэпера зарубили самурайским мечом
Вайкуле пожаловалась на злобных коллег и заявила о зомбировании людей
Все материалы
Интернет и СМИ
Вписал к себе
Он придумал, как стать ближе к знаменитостям и одурачить весь мир
«Я жду, когда окончательно сломаюсь»
Они добились славы и денег, но отказались от всего ради счастья
Кадр из фильма «Мистер и миссис Смит»Дело случая
Они одержимы смертями знаменитостей и зарабатывают на них
Google поймали на постоянной слежке за всеми пользователями
Власти противоречиво высказались о правилах пересказа мемов
Названа причина смерти «бессмертного» члена клуба «Что? Где? Когда?»
Блогер рассказал малоизвестные факты об ужасах Чернобыля
Все материалы
Ценности
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Россиянин продаст единственную в мире шапку из шерсти мамонта
Селена Гомес украсила одежду кроликами
Женщины вновь надели на ноги популярный в 90-х аксессуар
Nike уличили в сговоре с полицией для борьбы с поддельными кроссовками
«В этом увидели непобедимый русский дух»
Россиянин выпил шампанского на Монблане и поразил весь мир. Чем он живет?
Все материалы
Путешествия
«И что, прямо геев не пускают?»
Пересохшие озера, козлодрание и другие чудеса бывшей советской республики
«Пойди надень подвенечное платье. Будем ждать сватов»
Как развлекались богатые россияне на севере страны и зачем им нужны были финны
Сюрпризы от Эрдогана
Что делать в Турции, если не все включено
Туристы массово последовали за Меган Маркл
Улететь из России станет дороже
Россияне погибли при жесткой посадке вертолета в Таджикистане
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Все материалы
Из жизни
«Местные употребляют мало, но туристы отрываются на полную»
История россиянина о жизни в Амстердаме
Джерри и Рита АльтерУнесли в могилу
Они выкрали шедевр за сто миллионов и скрывали это до самой смерти
Любовь и монобровь
Наложницы, евнухи и рабыни в гареме глазами их богатого хозяина
Миллионер остался без жены и денег, стал бомжом и пропал
Мальчик проглотил пищалку и стал издавать странные звуки
Обманутый строитель со смехом разрушил возведенные им дома
Все материалы
Datsun с удочкой и топором
Хэтчбек mi-Do превратили в экспедиционник. Что получилось и как он едет?
Машина-ромб
Самые ужасные автомобили в истории: Sunbeam-Mabley Cycle Car
«Дешевый и уродливый»
Изобретательная и смешная реклама самых дешевых и страшных автомобилей в истории
Гибридный хиппи-бус: за сорок лет до дизельгейта
Почему Т2 на батарейках не стал серийным в семидесятых
«Буханку» и «Хантер» подготовят для тяжелого бездорожья
Пятидесятилетний автомобиль разогнался до 722 км/ч
ВМС Индии устроило гонку между Lamborghini и истребителем МиГ-29K
Все материалы
«Руки трясутся, не знаем, как дальше жить»
Пара успешно покорила Москву. Но все испортил квартирный вопрос
Платите больше
Цены на российские квартиры безбожно завышены. Снизить их просто
Azusa BarbieСовсем розовая
Американка создала уникальный дом и прослыла сумасшедшей
Волочкова пожаловалась на проблемы с крышей
Ученые рассказали о вреде проживания в однокомнатных квартирах
Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры России
Названы города России с лучшей и худшей экологией
Все материалы