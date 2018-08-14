Илон Маск пообщался с прославленным хакером шифрами

Глава компаний Tesla и SpaseX Илон Маск пообщался с одним из самых известных в мире хакеров Кевином Митником при помощи шифра. Диалог доступен в Twitter.

Маск приехал на престижную конференцию хакеров DefCon, которая проходила с 9 по 12 августа в Лас-Вегасе. На своей странице он оставил сообщение-приветствие «Хакеры говорят что?» для других посетителей, написанное элементарным шифром с пропуском гласных букв.

Митник также присутствовал на DefCon, однако ему не удалось встретиться с гендиректором Tesla, так как последний слишком рано покинул конференцию. Это стало ясно из переписки знаменитостей, которая была закодирована при помощи простых шифров.

«Эй, Илон, ты на DefCon?» — спросил Митник через 20 минут после того, как бизнесмен поздоровался с посетителями. В своем сообщении хакер заменил часть букв цифрами.

«Я был. Прости, что не встретился с тобой», — ответил Маск, зашифровав свое сообщение через цифры, которые соответствуют символам из таблицы ASCII. Тогда Митник написал, что надеется на скорую встречу.

Кевин Митник считается одним из самых опасных хакеров конца XX века. Впервые его приговорили к трем месяцам тюрьмы за кражу информации на сумму 170 тысяч долларов во время взлома офисов компании Cosmos корпорации Pacific Bell. Еще шесть месяцев в тюрьме для несовершеннолетних он провел за взлом компьютера Университета Южной Калифорнии, с помощью которого проник в систему Пентагона.

В 1991 году журналист New York Times назвал его «самым известным в мире хакером» и позднее прославился именно благодаря материалам о взломщике. Он просидел в тюрьме еще пять лет за многочисленные взломы и атаки, но никто так и не смог доказать, что он использовал украденную информацию во вред. Позднее он переквалифицировался в одного из самых знаменитых специалистов по борьбе с киберпреступностью.

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