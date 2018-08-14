«Великая прекрасная Россия» перестала быть экстремистской

Новосибирский областной суд отменил решение районного суда о признании картины «Шестая часть суши» («Великая прекрасная Россия») художника Алексея Куделина, также известного как Вася Ложкин, экстремистской. Об этом во вторник, 14 августа, в Twitter сообщил председатель Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

«СПЧ помог художнику Васе Ложкину отменить в Новосибирском областном суде решение районного суда о признании его картины "Великая прекрасная Россия" экстремистским материалом. В процессе участвует член СПЧ Ирина Киркора. Дело возвращено в суд первой инстанции», — заявил он.

Картина Ложкина представляет собой карикатуру на русских националистов. Художник изобразил карту России и граничащих с ней стран, на которой вместо подписей государств использованы оскорбительные выражения, Российская Федерация при этом обозначена как «Великая прекрасная Россия».

Алексей Куделин — российский художник, а также музыкант, лидер группы «Вася Ложкин и какие-то люди».

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