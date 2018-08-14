Россиянин по ошибке получил сотни тысяч рублей и спрятал их в диване

Житель Ханты-Мансийского автономного округа стал фигурантом уголовного дела после того, как получил от кассира в банке 400 тысяч рублей вместо 400 рублей и умолчал об ошибке. Об этом во вторник, 14 августа, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Как говорится в сообщении, инцидент произошел в городе Урай. Местный житель пришел в банк и попытался снять со своей карты 400 рублей, но по каким-то причинам не смог. В итоге он обратился к кассиру, и та по невнимательности выдала ему 400 тысяч рублей.

Мужчина забрал деньги себе и спрятал в задней части дивана. К моменту прихода сотрудников полиции он успел потратить лишь 600 рублей на приобретение спиртных напитков.

В отношении 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о краже. На допросе он признался, что надеялся на то, что кассир так и не обнаружит ошибку и пропавшие деньги.

86.мвд.рф

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