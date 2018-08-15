Критической назвали ситуацию с нелегальными мигрантами на Украине

Заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил об угрозе государственной безопасности из-за наплыва нелегальных мигрантов. Об этом сообщается на сайте МВД.

«Результаты профилактической отработки "Мигрант" показали, что проблема нелегалов очень острая в стране. Массовый приток нелегальных мигрантов является критическим, вскоре он будет представлять угрозу государственной безопасности», — сообщил Яровой. По словам замминистра, только за последние две недели было выявлено 1167 нелегалов, большинство из которых депортировали.

Не видит тенденции к уменьшению нелегальной миграции на Украину Наталья Науменко, глава департамента по вопросам иностранцев государственной миграционной службы (ГМС). «Руководство ГМС разрабатывает план чрезвычайных действий на случай наплыва на Украину нелегальных мигрантов. Этот план будет в ближайшее время представлен руководству МВД», — сообщила Науменко.

Сообщается, что различные подразделения МВД, в частности полиция и Национальная гвардия, отрабатывают сценарии действий в случае массовых беспорядков, бунтов, захвата заложников в местах временного пребывания мигрантов.

Ранее в августе об угрозе резкого наплыва мигрантов сообщал глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал. Как передает «Укринформ», он связал это с ужесточением миграционной политики ЕС. В результате, по его словам, происходит переориентация миграционных потоков на другие страны, в том числе на Украину.

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