30 тысяч подъездов отремонтируют в Подмосковье до конца года

Почти 12 тысяч подъездов отремонтировали в Московской области по губернаторской программе с начала года, сообщил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Пестов. Его слова приводятся на сайте Mosreg.ru в среду, 15 августа.

«Всего в 2018 году в регионе планируется отремонтировать 30 тысяч подъездов», — сказал Пестов.

По его словам, приемка подъездов ведется в ежедневном режиме, в ней участвуют представители органов местного самоуправления, Госжилинспекции, а также председатели советов многоквартирных домов.

В 2018 году был утвержден новый стандарт ремонта подъездов: проводится полная или частичная замена оконных блоков, напольной плитки, установка пандусов для маломобильных граждан. Кроме того, осуществляется монтаж точек освещения на входе в подъезд, говорится в сообщении. В соответствии с распоряжением губернатора Андрея Воробьева жители сами определяют, какой объем работ будет выполнен.

21 июня губернатор отметил активное участие жителей в обсуждении проектов по благоустройству. Он также призвал главы муниципалитетов учитывать пожелания граждан. Глава региона в целом высоко оценивает соответствующие программы. Особенно, по его словам, выделяется программа по благоустройству парков.