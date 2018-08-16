Первый вице-президент Федерации кикбоксинга России не отбился от ареста

Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следствия об аресте на два месяца первого вице-президента Федерации кикбоксинга России Фаригата Касымова. Об этом в четверг, 16 августа, в пресс-службе суда сообщили «Интерфаксу».

Касымов обвиняется в хищении более одного миллиона рублей, выделенных из областного бюджета на спортивные мероприятия.

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Бывший тренер одной из спортивных школ Челябинска был задержан сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

По версии следствия, Касымов получил от областного казенного учреждения «Центр спортивной подготовки Челябинской области» почти 1,1 миллиона рублей на финансирование спортивных мероприятий, а впоследствии присвоил средства и предоставил в бухгалтерию фиктивные документы об их расходовании на оплату проживания и питания спортсменов.

1 августа сообщалось, что в Москве суд вынес приговор бывшим полицейским Алексею Бурулько и Николаю Первакову по делу об избиении тренера женского футбольного клуба «Торпедо» Фаига Нагдалиева.

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