Индиец погладил крокодила по голове и чуть не лишился руки

Крокодил укусил жителя Индии за руку, когда тот пытался погладить его по голове. На видео, снятое одним из очевидцев, обратило внимание издание Daily Mail.

Мужчине удалось отскочить в сторону, после чего рептилия немедленно уползла в кусты. Ее зубы оставили на руке кровоточащие раны. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали первую помощь.

1 августа сообщалось, что в Таиланде дрессировщик подвергся нападению крокодила во время выступления. Рептилия неожиданно сомкнула челюсти, когда он засунул руку в пасть животного.

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