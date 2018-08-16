Найдена планета с железным небом

Международная группа ученых обнаружила экзопланету с высоким содержанием железа в атмосфере. Газовый гигант KELT-9b из-за своей близости к родительской звезде обладает экстремально высокой температурой, которая позволяет испарить металл. Об этом сообщает издание Science Alert.

Известно, что температура KELT-9b, которая удалена от Земли на 620 световых лет, достигает 4300 градусов Цельсия (температура поверхности Солнца достигает около 6000 градусов Цельсия). Планета делает оборот вокруг родительской звезды HD 195689 менее чем за 36 часов, что обусловлено небольшим расстоянием между двумя объектами. Известно, что атмосфера KELT-9b состоит, в основном, из водорода.

По словам астрономов, высокая температура планеты не только способствует испарению металлов, но и препятствует их конденсации. То есть KELT-9b не имеет металлических облаков, но атмосфера заполнена парами из ионов и нейтральных атомов железа и титана.

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