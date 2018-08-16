Британцев заподозрили в шпионаже за европейскими дипломатами

Европейские дипломаты, участвующие в переговорах по Brexit, опасаются, что стали жертвами прослушки со стороны британских спецслужб. Об этом пишет The Telegraph.

Как рассказал газете высокопоставленный источник, подозрения появились после того, как в распоряжении Лондона 5 июля буквально в течение нескольких часов оказалась конфиденциальная презентация. В слайдах Еврокомиссия давала негативную оценку британским планам остаться на едином европейском рынке товаров.

По данным издания, узнав об этом, Великобритания уже через несколько часов на высочайшем уровне пролоббировала решение о запрете обнародования материалов. Источник не пояснил, о ком именно говорил, однако в тот же день состоялась встреча премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй и канцлера Германии Ангелы Меркель.

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В то же время британские чиновники заявляют, что обвинения в прослушке слишком надуманные. По их словам, к подобным методам Лондону прибегать нет необходимости, поскольку Брюссель и так полон отличными источниками информации, и в Европе всегда есть «друзья, которые поделятся происходящим».

9 июля в отставку из-за разногласий по Brexit ушел глава британского Форин-офиса Борис Джонсон. Он возглавлял внешнеполитическое ведомство Великобритании чуть меньше двух лет. Министр требовал более жесткого сценария отделения страны от Евросоюза, а Мэй — сторонница «мягкого для бизнеса» выхода из объединения.

Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. Большинство проголосовавших приняли решение поддержать Brexit. Изначально планировалось, что переходный период, после которого страна окончательно покинет Европейский союз, продлится до 2020 года. Однако впоследствии появилась информация о том, что Мэй может попросить ЕС продлить его до 2022-го.

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