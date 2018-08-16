Власти Подмосковья отметили снижение количества несчастных случаев в лесах

Более 220 человек вывели из лесов Московской области добровольные спасатели, сообщил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Пестов. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 16 августа.

«В 2017 году на 20 процентов сократилось количество несчастных случаев в лесах Московской области, в сравнении с 2016 годом. Положительной динамики удалось добиться благодаря внедрению функции геопозиционирования в систему-112, а также объединению усилий по поиску людей с добровольными спасательными отрядами. В этом году количество несчастных случаев в лесах также продолжает снижаться», — отметил Пестов.

Он добавил, что в конце лета и в начале осени поисковые мероприятия проводятся практически ежедневно, так как чаще далеко в лес уходят грибники и собиратели ягод. Помимо профессиональных спасателей, активно участие в поисках принимают добровольцы и волонтеры.

В начале мая Дмитрий Пестов рассказал, что оператор системы-112 при получении вызова о ЧП незамедлительно связывается во спасательными подразделениями и лесничествами. В первую очередь на поиски отправляют местных лесников, а уже потом подключают сторонние отряды, пояснил он.