В Индии умер 11-й премьер

Бывший премьер-министр Индии Атал Бихари Ваджпаи скончался в возрасте 93 лет. Об этом сообщает The Times of India.

«Его уход знаменует окончание целой эпохи. Он жил ради нашей страны и истово служил ей десятки лет», — отреагировал в своем Twitter нынешний глава индийского правительства Нарендра Моди.

Он отметил, что смерть 11-го премьера — личная и невосполнимая утрата для него. «У меня с ним связано много приятных воспоминаний», — пояснил Моди, отметив «проницательный ум и выдающееся остроумие» бывшего главы правительства.

По сведениям РИА Новости, в июне этого года Ваджлаи поместили в больницу с заболеваниями почек и бронхов. С тех пор с каждой неделей его состояние ухудшалось

Атал Бихари Ваджпаи дважды возглавлял индийское правительство — с мая по июнь 1996 года и с марта 1998 года по май 2004 года.

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