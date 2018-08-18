На Украине грустной улыбкой отреагировали на визит Путина в Австрию

Приглашение Владимира Путина на свадьбу к главе МИД Австрии Карин Кнайсль вызвало у главы украинского МИД Павла Климкина «грустную улыбку». Об этом он написал в своем Twitter.

«Я светскую жизнь обычно не комментирую, но если МИД Австрии вынуждено оправдываться, уверяя в неизменности внешнеполитического курса в свете "частного" визита, то это уже интересная новая форма, которая вызывает грустную улыбку», — заявил Климкин.

Украинский министр отреагировал на заявление австрийского МИД о том, что приезд Путина на свадьбу Кнайсль не имеет политического подтекста. «Это в первую очередь приватное торжество и частный визит, и отсюда не вытекает никакого изменения внешнеполитического курса Австрии», — подчеркнули в ведомстве. До этого депутат европарламента от австрийской партии «Зеленых» Михель Раймон потребовал отправить Кнайсль в отставку из-за визита Путина, если она не сделает этого сама.

В среду, 15 августа, австрийская газета Kronen Zeitung анонсировала визит российского лидера на торжество, которое состоится на юге земли Штирия. Сообщалось, что Путин «прилетит на свадьбу в качестве неожиданного гостя».

Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пояснил, что глава государства заедет на свадьбу по дороге в Берлин, где у него запланированы переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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