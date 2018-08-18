Опубликованы новые документы по делу Рихарда Зорге

Власти Японии старались ограничить доступ информации о деле советского разведчика Рихарда Зорге в прессу, следует из обнародованных в стране документов. Об этом сообщает РИА Новости.

В документах содержатся указания на жесткую цензуру в отношении сведений о деле Зорге. Помимо этого, в них отражена позиция японского МИД.

Сообщается, что такие меры могут быть связаны с тем, что один из участников группы Зорге, сотрудник министерства иностранных дел Кинкадзу Сайондзи, был внуком одного из десяти императорских советников.

Рихард Зорге переехал из Германии в СССР в 1924 году, а позже стал советским разведчиком. Он был послан в Японию в сентябре 1933-го в качестве корреспондента немецкой газеты Frankfurter Zeitung. Зорге был членом национал-социалистической партии Германии. В 1941-м он сообщил советскому руководству о возможном нападении Германии на СССР, а также доложил о планах Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ноябре 1944 года шпион был повешен в тюрьме Сугамо в Токио.

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