Израиль сделает деньги из газированной воды

Концерн PepsiCo, владеющий брендом Pepsi, согласовал условия сделки по покупке израильской компании SodaStream International, пишет Bloomberg. Новый актив ценен для Pepsi прежде всего доступом к технологиям.

Отмечается, что сумма сделки составит 3,2 миллиарда долларов. Таким образом, PepsiCo заплатит нынешним владельцам 144 доллара за каждую акцию SodaStream. Это на 11 процентов выше цены закрытия торгов 17 августа. Покупка станет крупнейшей для Pepsi за последние восемь лет.

Pepsi, как и многие производители безалкогольных напитков, обеспокоена снижением спроса и вниманием, которое в последнее время уделяется борьбе с пластиковыми отходами. В этих условиях компания решила получить технологию производства напитков дома с помощью сифонов.

Такой метод был изобретен в 1903 году основателем SodaStream Гаем Джилби. В начале 2010-х годов компания столкнулась с протестами со стороны палестинского населения Западного берега Иордана, где был размещен один из главных ее заводов. Его пришлось закрыть во избежание обвинений в незаконной оккупации территории.

Помимо сифонов, компания также производит специальные сиропы, придающие вкус готовому напитку. При этом производство газированной воды в домашних условиях считается более затратным, чем покупка готовой.

В 2014 году похожую сделку провел главный конкурент Pepsi — Coca Cola. За 1,25 миллиарда долларов она приобрела компанию Green Mountain Coffee Roasters и воспользовалась ее технологией производства газировки на дому. Однако продукция не пользовалась спросом, и спустя два года проект закрыли.

Покупка SodaStream, скорее всего, станет последней сделкой для главы PepsiCo Индры Нуйи, которая покинет свой пост в октябре после 17-летнего управления концерном. За время работы она взяла курс на производство более здоровых продуктов. Ее место займет нынешний президент компании Рамон Лагуарта.

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