Пятитысячелетний памятник на Урале оказался под угрозой уничтожения

Прокуратура Свердловской области проводит проверку информации об угрозе уничтожения пятитысячелетнего памятника культуры — культового комплекса «Сагра-2», сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, в районе памятника под Екатеринбургом начались работы по добыче щебня, разрешение на которые выдало областное министерство природы. При этом «Сарга-2» находится под государственной охраной, и любые земляные работы на его территории запрещены.

По информации Znak.com, о разрушении памятника археологии первой сообщила местная краевед Ольга Шевченко. По ее словам, внутри охранной зоны выпилены деревья, раздроблены камни и видны следы работы тяжелой техники.

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«Уничтожены все метки границы территории памятника. Уничтожена растительность на территории памятника и в зоне охраняемого ландшафта. Появились свежие сколы на самом памятнике. Лес уничтожен на многие километры вокруг, до самого горизонта. Методы и размах вырубки рождают опасения, что памятник скоро будет взорван на щебень», — рассказала она.

Объект культурного наследия «Сагра-2» включает каменный портал, вокруг которого в 2009 году были найдены камни разных цветов и наконечник стрелы. По оценкам археологов, приблизительный возраст культового комплекса — около 5000 лет.

10 августа полностью сгорела деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенная в конце ХVIII века в карельском городе Кондопога. Она считалась одной из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере и являлась объектом культурного наследия федерального значения. По обвинению в поджоге задержали 15-летнего школьника.

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