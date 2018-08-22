В сети объявился пес с лицом старика

В сети набрал популярность аккаунт пса по кличке Бэкон, чья морда, как считают его подписчики в Instagram, поразительно похожа на лицо пожилого человека. На профиль обратило внимание издание Mashable.

Хозяева называют питомца с чрезвычайно выразительными чертами «старина Бэкон». Это помесь пекинеса, чихуахуа и таксы.

В созданном ими аккаунте Бэкон демонстрирует весь спектр своей мимики: он то смотрит обеспокоенно и тревожно, то будто шокирован, то экзальтирован или уныл.

Фото опубликовано @thebaconator

Фото опубликовано @thebaconator

Фото опубликовано @thebaconator

Фото опубликовано @thebaconator

Издание отмечает, что несмотря на преимущественно хмурое выражение морды, Бэкон довольно радостный пес. Вместе с хозяевами он живет во Флориде и работает спасателем.

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