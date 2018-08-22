Россияне собрали триколор с помощью сигарет, лекарств и пробирок для анализов

Россияне использовали подручные средства для участия во флешмобе «собери свой флаг», приуроченный ко Дню государственного флага России. Свои творения они публикуют в соцсетях с хештегом #соберицветафлага.
В ход пошли продукты питания, пачки сигарет, духи, лекарства и даже пробирки для анализов.
#соберицветафлага
Фото опубликовано @lybava88
#соберицветафлага
Прям мой день👍
#соберицветафлага🇷🇺 #деньгосударственногофлага
Фото опубликовано @tvshemelina
Фото опубликовано @mari_8.6.86
Работа, работа, а тем временем сегодня день флага России! #СобериЦветаФлага #БелыйСинийКрасный🇷🇺 #деньфлагаРоссии
Фото опубликовано @tatyana_voroshilova_
#соберицветафлага
Фото опубликовано @marusechkazaharova
Иногда участники флешмоба забывают, как выглядит российский флаг, но все равно им гордятся.
Поздравляем с днём флага🇷🇺🇷🇺🇷🇺 #СобериЦветаФлага#🇷🇺#любимаяработа#любитеточтоделаете
Фото опубликовано @tolokonceva1986
Часто цвета триколора публикуют не горизонтально, как положено, а вертикально.
Мы с девчонками тоже решили поддержать всероссийский флешмоб #соберицветафлага 🇷🇺 Как вам наш вариант?
@yamle_official
#деньфлага #татарстан #казань #россия #республикататарстан
Фото опубликовано @gulnaz_battalova
К флешмобу присоединились российские знаменитости. Флаг «собрали» Олег Газманов, Алсу, Стас Ярушин, Екатерина Варнава.
С Днём ФЛАГА! Россияне! Принял эстафету #соберицветафлага из подручных материалов. Собрал из гастрольных подарков! Передаю дальше- выкладывайте свои фото с хэштегом. Всем #моиясныедни #житьтакжить #газманов #флаг #флагроссии🇷🇺
Фото опубликовано @oleggazmanov
alsou_a😍❤❤💖💖💝
Сегодня весь день мы с @elina_janibekyan были самыми популярными на всём побережье💃🏻💃🏻 И всё благодаря нашему триколору!! Наш маленький вклад в большой праздник 🇷🇺🇷🇺🇷🇺#ДеньФлага #ЖенщиныРоссии #СобериЦветаФлага
Фото опубликовано @alsuabramova.alsou
Вот так выглядит человек-флаг!🇷🇺 Сегодня у нас в стране праздник... День флага! Давайте соберем триколор из того, что есть под руками. Признавайтесь – кто в чем сегодня? 😎 #СобериЦветаФлага 🇷🇺
Фото опубликовано @yarushinstanislav
Когда случайный и ооочень оперативный выбор одежды в семь утра выливается в комментарий «ни че как ты наш флаг любишь...» ...😳😳😳, не совершайте мою ошибку, не переспрашивайте, о чем это он... просто запишите - сегодня День флага! Советую хайпануть на хэштэге #соберицветафлага. Не благодарите☺️
Фото опубликовано @kativarnava
Стас Михайлов просто сфотографировался на фоне флага.
С Днём Государственного флага!!!! С праздником, страна!!! #СобериЦветаФлага
#22августа
#ДеньГосударственногоФлагаРоссийскойФедерации
#ДеньФлага
#Россия
Фото опубликовано @stas_mihailoff
День государственного флага Российской Федерации празднуется 22 августа, начиная с 1994 года.
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