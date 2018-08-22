Россияне собрали триколор с помощью сигарет, лекарств и пробирок для анализов

Россияне использовали подручные средства для участия во флешмобе «собери свой флаг», приуроченный ко Дню государственного флага России. Свои творения они публикуют в соцсетях с хештегом #соберицветафлага.

В ход пошли продукты питания, пачки сигарет, духи, лекарства и даже пробирки для анализов.

#соберицветафлага Фото опубликовано @lybava88

#соберицветафлага Прям мой день👍 #соберицветафлага🇷🇺 #деньгосударственногофлага Фото опубликовано @tvshemelina

Фото опубликовано @mari_8.6.86

Работа, работа, а тем временем сегодня день флага России! #СобериЦветаФлага #БелыйСинийКрасный🇷🇺 #деньфлагаРоссии Фото опубликовано @tatyana_voroshilova_

#соберицветафлага Фото опубликовано @marusechkazaharova

Иногда участники флешмоба забывают, как выглядит российский флаг, но все равно им гордятся.

Поздравляем с днём флага🇷🇺🇷🇺🇷🇺 #СобериЦветаФлага#🇷🇺#любимаяработа#любитеточтоделаете Фото опубликовано @tolokonceva1986

Часто цвета триколора публикуют не горизонтально, как положено, а вертикально.

Мы с девчонками тоже решили поддержать всероссийский флешмоб #соберицветафлага 🇷🇺 Как вам наш вариант? @yamle_official #деньфлага #татарстан #казань #россия #республикататарстан Фото опубликовано @gulnaz_battalova

К флешмобу присоединились российские знаменитости. Флаг «собрали» Олег Газманов, Алсу, Стас Ярушин, Екатерина Варнава.

С Днём ФЛАГА! Россияне! Принял эстафету #соберицветафлага из подручных материалов. Собрал из гастрольных подарков! Передаю дальше- выкладывайте свои фото с хэштегом. Всем #моиясныедни #житьтакжить #газманов #флаг #флагроссии🇷🇺 Фото опубликовано @oleggazmanov

alsou_a😍❤❤💖💖💝 Сегодня весь день мы с @elina_janibekyan были самыми популярными на всём побережье💃🏻💃🏻 И всё благодаря нашему триколору!! Наш маленький вклад в большой праздник 🇷🇺🇷🇺🇷🇺#ДеньФлага #ЖенщиныРоссии #СобериЦветаФлага Фото опубликовано @alsuabramova.alsou

Вот так выглядит человек-флаг!🇷🇺 Сегодня у нас в стране праздник... День флага! Давайте соберем триколор из того, что есть под руками. Признавайтесь – кто в чем сегодня? 😎 #СобериЦветаФлага 🇷🇺 Фото опубликовано @yarushinstanislav

Когда случайный и ооочень оперативный выбор одежды в семь утра выливается в комментарий «ни че как ты наш флаг любишь...» ...😳😳😳, не совершайте мою ошибку, не переспрашивайте, о чем это он... просто запишите - сегодня День флага! Советую хайпануть на хэштэге #соберицветафлага. Не благодарите☺️ Фото опубликовано @kativarnava

Стас Михайлов просто сфотографировался на фоне флага.

С Днём Государственного флага!!!! С праздником, страна!!! #СобериЦветаФлага #22августа #ДеньГосударственногоФлагаРоссийскойФедерации #ДеньФлага #Россия Фото опубликовано @stas_mihailoff

День государственного флага Российской Федерации празднуется 22 августа, начиная с 1994 года.

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