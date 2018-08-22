Евро взлетел

Курс евро на Московской бирже повторил годовой рекорд, впервые с апреля 2018 года поднявшись выше 79 рублей за единицу европейской валюты. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Параллельно вырос и курс американской валюты — доллар превысил отметку в 68 рублей. За сутки евро подорожал на 1,5 процента или 1,155 рубля, достигнув отметки в 79,005 рубля. Доллар на пике сегодняшних торгов достиг отметки в 68,03 рубля, что на 1,13 процента выше уровня закрытия предыдущего дня.

На 14:52 по московскому времени курс евро поднялся еще выше, достигнув 79,013 рубля, доллар поднялся до 68,05 рубля. Российская валюта по-прежнему находится под давлением негативного новостного фона, вызванного американскими санкциями и падением развивающихся рынков.

В августе это уже вторая неделя активного падения российской валюты. В правительстве настаивают, что экономика страны стабильна как никогда, поэтому паниковать не стоит.

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