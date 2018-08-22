Путин рассказал «медицинский факт» про Европу

Президент России Владимир Путин убежден, что Европе необходим российский газопровод «Северный поток-2». Российский лидер сравнил потребность европейских стран в российском газе с «медицинским фактом». Такое заявление глава государства сделал по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте, передает ТАСС.

«Самое главное заключается в том, что объемы потребления, в том числе и в Европе, растут. "Газпром", например, почти на 13 процентов в прошлом году увеличил поставки в страны Евросоюза. А собственные ресурсы в европейских странах — и в Норвегии, и в других странах, и в Великобритании — они истощаются. Это просто, что называется, медицинский факт», — заявил он.

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Президент России убежден, что именно Москва с ее запасами и близостью к Европе — идеальный поставщик газа для европейской экономики. При этом Россия, по его словам, не боится конкуренции с другими поставщиками. «Мы готовы конкурировать со всеми, но надеемся на честную конкуренцию в рамках действующих международно-правовых норм», — подытожил Путин.

Против российского проекта «Северный поток-2» активно выступают американские власти, которые грозят санкциями за реализацию проекта. При этом параллельно США лоббируют поставки американского сжиженного природного газа в Европу. Российская сторона рассматривает подобные выпады в адрес газопровода как нечестную конкуренцию и нарушение правил мировой торговли.

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