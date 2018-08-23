Власти Подмосковья рассказали о привлечении новых предпринимателей

Принятый в Подмосковье закон о нулевой ставке единого сельскохозяйственного налога позволит привлечь в регион новых предпринимателей, заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Его слова приводятся на сайте областного правительства в четверг, 23 августа.

«Это тоже позволит привлечь сюда на территорию Московской области еще больше людей, заинтересованных в сельском хозяйстве, вкладывать сюда деньги, инвестировать, создавать новые рабочие места и, конечно, развивать сельское хозяйство на территории Московской области», – сказал Брынцалов.

Он отметил, что в Подмосковье уделяется значительное внимание развитию сельского хозяйства.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев заявил, что сельское хозяйство является стратегическим направлением, так как именно оно позволит обеспечить устойчивый рост экономики региона. По его словам, необходимо всячески поддерживать местных фермеров. Глава региона подчеркнул, что каждый год власти увеличивают бюджетное финансирование этой отрасли.

6 июня Воробьев заявил, что Подмосковье до конца года выйдет на полное самообеспечение овощами.