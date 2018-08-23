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Профессор из Гонконга убил семью с помощью мяча для йоги

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Профессор из Гонконга предстал перед судом по обвинению в убийстве жены и дочери. Об этом пишет South China Morning Post.

По версии прокуроров, Кхо Ким Сун (Khaw Kim-sun) работал в Департаменте анестезиологии и интенсивной терапии Китайского университета Гонконга и в мае 2015 года подложил жене в багажник машины дырявый мяч для йоги с окисью углерода (угарный газ). В итоге 47-летняя женщина и оказавшаяся в тот день в автомобиле 16-летняя дочь пары отравились и умерли. Их обнаружила вышедшая на пробежку местная жительница.

В то время у Кхо Ким Суна, как выяснилось, была интрижка со студенткой. В какой-то момент он организовал в университете исследование, не имеющее никакой практической ценности, но для которого был нужен угарный газ. Ему ассистировала та самая учащаяся.

Позднее профессор привез домой из университета два наполненных окисью углерода мяча. Вынося их из лаборатории, он сказал коллегам, что хочет проверить чистоту газа. Позднее на допросах мужчина говорил, что принес отраву домой, чтобы расправиться с крысами.

Сам профессор своей вины в убийстве не признает. Однако, по мнению прокурора, специализировавшийся на анестезиологии Кхо Ким Сун не мог не знать об опасности газа, что явно говорит о его желании расправиться с супругой. Его дочь, вероятнее всего, оказалась случайной жертвой: мужчина не знал, что в этот день ее не будет в школе.

В феврале сообщалось, что итальянский карабинер серьезно ранил свою супругу и расправился с дочерьми в городе Чистерна-Ди-Латина неподалеку от Рима. Мужчина уже некоторое время не жил с женой.

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