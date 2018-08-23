«Реал» найдет новый клуб 19-летнему украинскому вратарю

Новичок мадридского «Реала» голкипер Андрей Лунин этим летом будет отправлен в аренду. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, сезон-2018/19 игрок проведет в «Леганесе». Ранее появлялись сообщения об интересе к вратарю со стороны «Райо Вальекано» и «Вальядолида». Решение отдать украинца в аренду принято с целью предоставления ему игрового времени. Руководство сливочных отмечает, что с приходом в клуб бельгийца Тибо Куртуа Лунин не сможет претендовать на место в стартовом составе.

Лунин дебютировал в форме «Реала» 1 августа, выйдя на замену в матче против «Манчестер Юнайтед». Вратарь вышел на замену в перерыве и не пропустил.

Сливочные приобрели голкипера у луганской «Зари» в июне этого года. Украинский клуб получил за игрока 8,5 миллиона евро и еще 4 миллиона — в виде бонусов.

В завершившемся сезоне голкипер провел за «Зарю» 36 матчей во всех турнирах, отстояв на «ноль» в 10 из них. В марте вратарь дебютировал за сборную Украины в матче с Саудовской Аравией (1:1). В июне он попал в состав на товарищеский матч против Албании (4:1).

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