Взлетающий самолет отправил школьника в больницу

Британский школьник попал в больницу на греческом острове Скиатос после того, как поток воздуха из турбины взлетающего самолета сбил его с ног. Об этом сообщает Mirror.

12-летний мальчик наблюдал за взлетом лайнера Airbus 320 в аэропорту Скиатос вместе со своим отцом. Они стояли слишком близко к взлетной полосе, и в итоге ребенка сдуло, в результате чего он пролетел десять метров и упал на песок.

Материалы по теме Перелет с сюрпризом 15 секретов авиапутешествий, о которых вы не знали

После инцидента его немедленно госпитализировали в больницу Скиатоса. Врачи утверждают, что мальчик будет жить.

В июле англичанин Пол Тернер хотел заснять на видео взлетающий самолет, однако не рассчитал расстояние, и поток воздуха сбил его с ног. Мужчина стоял позади взлетной полосы и снимал на камеру отрывающийся от земли Airbus A321-231 в греческом аэропорту Скиатос. Внезапно его окатило сильным потоком воздуха из турбины, он потерял равновесие, упал на землю и опрокинул камеру. По словам Тернера, все туристы снимали взлетающие лайнеры с этого места и выкладывали в интернет.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!