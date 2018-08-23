Взлетающий самолет отправил школьника в больницу

Британский школьник попал в больницу на греческом острове Скиатос после того, как поток воздуха из турбины взлетающего самолета сбил его с ног. Об этом сообщает Mirror.
12-летний мальчик наблюдал за взлетом лайнера Airbus 320 в аэропорту Скиатос вместе со своим отцом. Они стояли слишком близко к взлетной полосе, и в итоге ребенка сдуло, в результате чего он пролетел десять метров и упал на песок.
После инцидента его немедленно госпитализировали в больницу Скиатоса. Врачи утверждают, что мальчик будет жить.
В июле англичанин Пол Тернер хотел заснять на видео взлетающий самолет, однако не рассчитал расстояние, и поток воздуха сбил его с ног. Мужчина стоял позади взлетной полосы и снимал на камеру отрывающийся от земли Airbus A321-231 в греческом аэропорту Скиатос. Внезапно его окатило сильным потоком воздуха из турбины, он потерял равновесие, упал на землю и опрокинул камеру. По словам Тернера, все туристы снимали взлетающие лайнеры с этого места и выкладывали в интернет.