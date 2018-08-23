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Подобраны лучшие юбки для всех типов фигуры

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Модные эксперты подобрали лучшие юбки, которые, по их мнению, подходят для всех типов фигуры. Список опубликован на сайте британского издания Daily Mail.

На первом месте оказалась длинная юбка с запахом, которую можно комбинировать как с повседневным свитером и кроссовками, так и с элегантной блузкой и туфлями на каблуках.

На втором — миди-юбка с двумя разрезами спереди. Такая модель визуально стройнит и удлиняет ноги.

Следующей стала юбка с оборками, которая лучше всего будет смотреться на миниатюрных девушках. Обладательницам широких бедер, напротив, таких элементов посоветовали избегать.

Кроме того, особой популярностью сегодня пользуются вещи с леопардовым принтом, поэтому эксперты порекомендовали добавить юбку с такой расцветкой в свой гардероб.

На пятое место попала миди-юбка с асимметричным подолом, на шестое — зауженная модель на пуговицах.

Девушкам с тонкой талией предложили подчеркнуть ее с помощью юбки с широким поясом.

В июле американские стилисты подобрали платья, подчеркивающие достоинства каждой из семи типов женской фигуры. Например, девушкам с фигурой «груша» порекомендовали подчеркнуть стройную талию, отдавая предпочтение свободным платьям-рубашкам с поясом.

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